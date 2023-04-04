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Сегодня, 21:10

Деменко: «Спартак» попал в какую-то пропасть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о последних результатах красно-белых.

«Состав постоянно меняется. Не было Промеса, Соболева, Джикии. Когда команда наиграла состав, это не может не сказаться. Мне кажется, если бы Литвинова выдвинули в опорную зону, было бы лучше для атаки.

А сейчас «Спартак» попал в какую-то пропасть. Уже четыре матча команда не выигрывает. Хотя бьется. Но идут то ничьи, то поражения. Необходимы победы для получения нужных эмоций. Эта игра не была решающей для команды. Еще будет шанс побороться за кубок», – цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» по итогам двух встреч уступил «Уралу» (1:1; 1:2) и вылетел из полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Красно-белые продолжат выступать в Пути регионов турнира.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005072076_demenko_spartak_popal_v_kakuyu-to_popast
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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