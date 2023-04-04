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Сегодня, 21:00

Полузащитник «Динамо» Норманн рассказал о своем состоянии в связи с пропуском игры против «Акрона»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн прокомментировал свое состояние в связи с непопаданием в заявку на матч 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона».

«Как себя чувствую? Хорошо. Когда вернусь на поле? Без комментариев», — приводит слова Норманна корреспондент «СЭ».

В текущем сезоне норвежец провел 11 матчей за бело-голубых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Матиас Норманн
Футбол
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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