Полузащитник «Динамо» Норманн рассказал о своем состоянии в связи с пропуском игры против «Акрона»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн прокомментировал свое состояние в связи с непопаданием в заявку на матч 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона».

«Как себя чувствую? Хорошо. Когда вернусь на поле? Без комментариев», — приводит слова Норманна корреспондент «СЭ».

В текущем сезоне норвежец провел 11 матчей за бело-голубых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.