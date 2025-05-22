Станкович дисквалифицирован на три матча Кубка России

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дисквалифицирован на три кубковых матча после удаления в финале пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2).

«Было рассмотрено оскорбительное поведение Станковича. Он лично принял участие в заседании. Получили дополнительный рапорт от судьи Левникова. Он указал, что после красной карточки Станкович неоднократно выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи в нецензурной форме.

Станкович дал пояснения, принес извинения перед КДК, что отнимает время для решения вопросов, связанных с ним. Далее принес извинения за споры с судьей, что он не должен был этого делать. Мы задали вопрос о нецензурных выражениях. Станкович сказал, что помнит, что говорил «Левников плохой человек» на английском. О нецензурных выражениях не помнит, так как был заряжен матчем.

У Станковича уже есть по данному матчу автоматическая дисквалификация: за две желтые — красная. Обязан пропустить следующий матч Кубка России. Он дисквалифицирован еще на два матча Кубка России.

По итогу с учетом автоматической дисквалификации он дисквалифицирован на три матча Кубка России», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Ростов» вышел в суперфинал Кубка России и за титул сыграет с ЦСКА. Суперфинал пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».