ЦСКА — «Торпедо»: Тороп займет место в воротах армейцев, Карраскаль не попал в заявку

ЦСКА и «Торпедо» объявили составы на матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

У армейцев в воротах сыграет Владислав Тороп. Полузащитник красно-синих Хорхе Карраскаль не попал в заявку на матч.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Щенников, Зайнутдинов, Мухин, Обляков, Зделар, Ушаков, Мендес, Медина, Чалов.

Запасные: Акинфеев, Боков, Набабкин, Мойзес, Яковлев, Каптилович, Ермаков, Лукин, Заболотный.

«Торпедо»: Довбня, Ле Таллек, Прошкин, Нетфуллин, Кожемякин, Самсонов, Савич, Чурич, Эркинов, Каймаков, Лаптев.

Запасные: Бабурин, Шапич, Роганович, Смольников, Енин, Рейхмен, Султонов, Коста, Турищев, Лебеденко.

Матч «Торпедо» — ЦСКА состоится сегодня, 19 октября и начнется в 20.30 по московскому времени.