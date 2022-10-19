Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:17

«Факел» — «Спартак»: Николсон увеличил преимущество красно-белых

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон увеличил преимущество своей команды в матче Кубка России против «Факела» — 2:0.

На 51-й минуте ямаец реализовал выход 1 на 1 после проникающей передачи в штрафную воронежцев от Даниила Хлусевича.

После гола форвард указал на повязку на правой руке, посвященную его отцу. На ней написано «R.I.P. Dad» («Покойся с миром, папа»). В январе 2022 года нападающий рассказывал о трагической смерти своего отца.

Николсон забил второй гол в сезоне-2022/23 и первый в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Кубок России. Группа B
19 окт, 18:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Спартак

0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Матч ЧМ-2022 завершили на 7 минут раньше. А потом играли в поддавки
В Европе вспоминают рекорды легендарного Санеева. Но выделяют только его грузинское происхождение
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Военное положение на новых территориях России будет действовать с 20 октября
Режиссер Давид Кеосаян умер в возрасте 61 года
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Геркус ждет победы «Торпедо» в матче с ЦСКА
ЦСКА — «Торпедо»: Тороп займет место в воротах армейцев, Карраскаль не попал в заявку
Нападающий «Ахмата» Агаларов поделился впечатлениями от матча против «Оренбурга»
«Нижний Новгород» — «Краснодар»: хозяева открыли счет в матче
«Факел» — «Спартак»: судья не согласился с ВАР — спартаковец не удален
«Факел» — «Спартак»: Рассказов открыл счет перед перерывом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Ахмата» Агаларов поделился впечатлениями от матча против «Оренбурга»

ЦСКА — «Торпедо»: Тороп займет место в воротах армейцев, Карраскаль не попал в заявку
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости