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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: Рондон дебютировал за московский клуб

15:45
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Нападающий ЦСКА Саломон Рондон вышел на замену во втором тайме матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «СКА-Хабаровск». Форвард дебютировал в составе московского клуба.

Армейский клуб арендовал футболиста у китайского «Далянь Ифан». Срок аренды истекает по окончании сезона-2020/21.

ЦСКА — СКА-Хабаровск

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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