ЦСКА отправился во Владикавказ. Дзагоев поехал вместе с командой
16:02
ЦСКА отправляется во Владикавказ на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России с «Аланией», сообщает официальный Twitter армейского клуба. В составе делегации присутствует и полузащитник Алан Дзагоев, восстановившийся от травмы.
Матч «Алания» — ЦСКА начнется 25 сентября в 18:00. Ранее сообщалось, что все билеты на игру проданы.
Летим во Владикавказ! Естественно с Дзагой ?? #АланияЦСКА pic.twitter.com/NEX5jm9cdM— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 24, 2019
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября