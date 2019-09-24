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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

ЦСКА отправился во Владикавказ. Дзагоев поехал вместе с командой

16:02
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ЦСКА отправляется во Владикавказ на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России с «Аланией», сообщает официальный Twitter армейского клуба. В составе делегации присутствует и полузащитник Алан Дзагоев, восстановившийся от травмы.

Матч «Алания» — ЦСКА начнется 25 сентября в 18:00. Ранее сообщалось, что все билеты на игру проданы.

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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