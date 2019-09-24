ЦСКА отправился во Владикавказ. Дзагоев поехал вместе с командой

ЦСКА отправляется во Владикавказ на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России с «Аланией», сообщает официальный Twitter армейского клуба. В составе делегации присутствует и полузащитник Алан Дзагоев, восстановившийся от травмы.

Матч «Алания» — ЦСКА начнется 25 сентября в 18:00. Ранее сообщалось, что все билеты на игру проданы.