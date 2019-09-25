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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

ЦСКА назвал состав на матч с «Аланией». Помазун и Тикнизян выйдут в основе

16:45
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В матче 1/16 финала Олимп-Кубка России «Алания» принимает ЦСКА. Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Алания»: Солдатенко, Цирикаев, Качмазов, Бутаев, Засеев, Хадарцев, Крамаренко, Магомедов, Хугеав, Шавлохов, Машуков.

Запасные: Бураев, Кочиев, Малоян, Хабалов, Кокоев, Гурциев, Цакоев.

ЦСКА: Помазун, Елеев, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Бийол, Нисимура.

Запасные: Тороп, Карпов, Кучаев, Бистрович, Марадишвили, Лукас Сантос, Чалов.

Алания — ЦСКА

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

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