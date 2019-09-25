ЦСКА назвал состав на матч с «Аланией». Помазун и Тикнизян выйдут в основе
16:45
В матче 1/16 финала Олимп-Кубка России «Алания» принимает ЦСКА. Стали известны стартовые составы команд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Алания»: Солдатенко, Цирикаев, Качмазов, Бутаев, Засеев, Хадарцев, Крамаренко, Магомедов, Хугеав, Шавлохов, Машуков.
Запасные: Бураев, Кочиев, Малоян, Хабалов, Кокоев, Гурциев, Цакоев.
ЦСКА: Помазун, Елеев, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Бийол, Нисимура.
Запасные: Тороп, Карпов, Кучаев, Бистрович, Марадишвили, Лукас Сантос, Чалов.
??? Стартовый состав на матч Кубка России #АланияЦСКА! pic.twitter.com/egNQcRhGdP— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 25, 2019
Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр