ЦСКА победил «Краснодар» в Кубке России, Файзуллаев сделал две голевые передачи

ЦСКА дома обыграл «Краснодар» в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Гол на 32-й минуте забил Милан Гайич после передачи Аббосбека Файзуллаева. В концовке встречи узбекский вингер ассистировал Матвею Кисляку, чей гол поставил точку в матче.

ЦСКА набрал 8 очков и занимает второе место в группе С. «Краснодар» лидирует с 9 очками.

1 октября ЦСКА сыграет в гостях с «Пари НН», «Краснодар» 2 октября встретится с «Ахматом» в Грозном.