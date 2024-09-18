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ЦСКА победил «Краснодар» в Кубке России, Файзуллаев сделал две голевые передачи

Руслан Минаев
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ЦСКА победил «Краснодар» в Кубке России — 2:0. 18 сентября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА дома обыграл «Краснодар» в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Гол на 32-й минуте забил Милан Гайич после передачи Аббосбека Файзуллаева. В концовке встречи узбекский вингер ассистировал Матвею Кисляку, чей гол поставил точку в матче.

ЦСКА набрал 8 очков и занимает второе место в группе С. «Краснодар» лидирует с 9 очками.

1 октября ЦСКА сыграет в гостях с «Пари НН», «Краснодар» 2 октября встретится с «Ахматом» в Грозном.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
18 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Краснодар

Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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