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Сегодня, 19:44

«Москва должна быть красно-синей!» ЦСКА анонсировал кубковый матч со «Спартаком» в стиле граффити

ЦСКА анонсировал кубковый матч против «Спартака» в стиле граффити
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА анонсировал предстоящий матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» в своих соцсетях.

Армейцы выложили в своем Telegram-канале фото стены, на которой в стиле граффити изображены футболисты команды и подпись «Дерби».

«Москва должна быть красно-синей!» — говорится в описании к посту ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля. Начало встречи — в 19.30 (мск).

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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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