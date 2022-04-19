«Москва должна быть красно-синей!» ЦСКА анонсировал кубковый матч со «Спартаком» в стиле граффити
ЦСКА анонсировал кубковый матч против «Спартака» в стиле граффити
ЦСКА анонсировал предстоящий матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» в своих соцсетях.
Армейцы выложили в своем Telegram-канале фото стены, на которой в стиле граффити изображены футболисты команды и подпись «Дерби».
«Москва должна быть красно-синей!» — говорится в описании к посту ЦСКА.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля. Начало встречи — в 19.30 (мск).
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