«Москва должна быть красно-синей!» ЦСКА анонсировал кубковый матч со «Спартаком» в стиле граффити

ЦСКА анонсировал кубковый матч против «Спартака» в стиле граффити

ЦСКА анонсировал предстоящий матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» в своих соцсетях.

Армейцы выложили в своем Telegram-канале фото стены, на которой в стиле граффити изображены футболисты команды и подпись «Дерби».

«Москва должна быть красно-синей!» — говорится в описании к посту ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля. Начало встречи — в 19.30 (мск).