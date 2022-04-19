Агент Николсона рассказал о готовности игрока к дерби против ЦСКА

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о настрое нападающего на предстоящий четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Шамар прекрасно понимает, что это главный матч в России. Он полностью сконцентрирован на предстоящем кубковом матче», — сказал агент «СЭ».

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года, на счету 25-летнего ямайца 3 гола и 1 результативная передача в 7 матчах за красно-белых во всех турнирах.

В следующем матче «Спартак» сыграет в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА 20 апреля.