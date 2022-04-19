Тошич поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Спартака» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от матча армейцев против «Спартака» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Дерби — это всегда особенная игра, кубок это или чемпионат. Для игрока ЦСКА матч со «Спартаком» всегда важен, и я уверен, что все это они знают. Дерби всегда вытаскивает из игрока весь позитив, всегда ты хочешь показать лучшую игру, и я надеюсь, что ЦСКА пройдет дальше. Каждый трофей очень важен, и есть шанс пройти «Спартак».

Я видел, что с приходом новых футболистов игра и результаты улучшились, и потихоньку ЦСКА набирает ход. Мне кажется, дерби — это хороший шанс исправить ситуацию после последних неудач. Дерби — такая игра, где неважно, в какой ты форме и на каком месте. Каждая команда хочет добиться победы, и выиграет тот, у кого желания будет больше», — приводит ТАСС слова Тошича.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля. Начало — в 19.30 (мск).