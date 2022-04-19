Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:32

Тошич поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Спартака» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от матча армейцев против «Спартака» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Дерби — это всегда особенная игра, кубок это или чемпионат. Для игрока ЦСКА матч со «Спартаком» всегда важен, и я уверен, что все это они знают. Дерби всегда вытаскивает из игрока весь позитив, всегда ты хочешь показать лучшую игру, и я надеюсь, что ЦСКА пройдет дальше. Каждый трофей очень важен, и есть шанс пройти «Спартак».
Я видел, что с приходом новых футболистов игра и результаты улучшились, и потихоньку ЦСКА набирает ход. Мне кажется, дерби — это хороший шанс исправить ситуацию после последних неудач. Дерби — такая игра, где неважно, в какой ты форме и на каком месте. Каждая команда хочет добиться победы, и выиграет тот, у кого желания будет больше», — приводит ТАСС слова Тошича.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля. Начало — в 19.30 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/14416295
Зоран Тошич
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Как бросить пить пиво каждый день?
Подробности трагедии Роналду. Криштиану сам выбирал дату рождения близнецов, два дня назад у него была семейная вечеринка
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
«Москва должна быть красно-синей!» ЦСКА анонсировал кубковый матч со «Спартаком» в стиле граффити
Ветеран ЦСКА о выкупе Карраскаля: «Значит он тут на что-то рассчитывает и зарабатывает неплохие деньги»
Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит матч с «Балтикой» по решению медицинского штаба
ЦСКА выкупит Карраскаля. Контракт рассчитан на 4 года
Лещук выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч с «Балтикой»
«Балтика» — «Динамо»: бело-голубые не проигрывают при арбитре Безбородове
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит матч с «Балтикой» по решению медицинского штаба

«Москва должна быть красно-синей!» ЦСКА анонсировал кубковый матч со «Спартаком» в стиле граффити
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости