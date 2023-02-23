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Сегодня, 10:18

Кади Боржес оценил состояние «Краснодара» перед матчем с ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес высказался о готовности южной команды к первому четвертьфинальному матчу Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА.

«Думаю, команда готова, мы хорошо подходим к возобновлению сезона. Но работы впереди немало, ведь тренер принес новые идеи в игру команды, и эти перемены не происходят мгновенно», — приводит слова Боржеса Metaratings.ru.

26-летний бразилец присоединился к «Краснодару» в январе 2023 года.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится 23 февраля. Начало — в 17:30 по мск. Ответная игра пройдет 28 февраля.

Источник: https://metaratings.ru/news/novichok-krasnodara-kadi-ocenil-sostoyanie-komandy-pered-matchem-s-cska-230133/
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