Ваноли извинился перед болельщицей, в которую попал бутылкой

Главный тренер «Спартака» после завершения матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0) извинился перед одной из болельщиц.

«Хотел бы начать с извинений в адрес болельщицы, которой я попал бутылкой во время матча. Иногда эмоции захлестывают», — заявил Ваноли.

Ранее в 1/2 финала Кубка пробились «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.