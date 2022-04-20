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Сегодня, 21:51

Ваноли извинился перед болельщицей, в которую попал бутылкой

Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» после завершения матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0) извинился перед одной из болельщиц.

«Хотел бы начать с извинений в адрес болельщицы, которой я попал бутылкой во время матча. Иногда эмоции захлестывают», — заявил Ваноли.

Ранее в 1/2 финала Кубка пробились «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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