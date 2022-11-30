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Сенников отреагировал на неудаление Промеса после массовой драки «Спартака» с «Зенитом»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на решение ЭСК РФС подтвердить ошибку арбитра Владимира Москалева по неудалению полузащитника «Спартака» Квинси Промеса после массовой драки с «Зенитом» в матче Кубка России.

— Как судья мог допустить ошибку по неудалению Промеса?
— Есть видео, в последствии можно разобрать, кто наносил удары. Их и надо удалять. Мне кажется, что там больше игроков участвовало. Есть запись на КДК, посмотрите и решите. Если кого-то еще не удалили, то просто дисквалифицируйте и все. Или наоборот по ошибке удалили.

Я не знаю, бил ли кого-то Промес. Если он хоть кого-то ударил, то все — пять игр, — цитирует Сенникова «Спорт День за Днем».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся в воскресенье, 27 ноября. После завершения основного времени встречи футболисты обеих команд устроили драку на поле. В результате главный судья Владимир Москалев удалил шестерых футболистов: Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао (все трое — «Зенит»), а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона (все трое — «Спартак»)

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sennikov-esli-promes-kogo-to-udaril-to-vse-pyat-matchey-vne-igry
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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