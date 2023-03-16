Бушманов: «Ситуация с Бальде — важный посыл всей команде»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о количестве игрового времени, которое главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль дает сенегальскому нападающему Кейта Бальде.

«Если футболист такого уровня сидит на скамейке, то, вероятно, там не все в порядке. Проблемы есть. Как я понял, Абаскаль обозначил эту проблему — играют только лучшие. Ситуация с Бальде — важный посыл всей команде», — сказал Бушманов «РБ Спорт».

Бальде принял участие в двух матчах «Спартака» FONBET Кубка России с «Локомотивом», выйдя на замену. В играх против «Урала» и «Факела» 28-летний форвард остался на скамейке запасных.

В этом сезоне Бальде сыграл в 3 матчах и не отметился голевыми действиями.