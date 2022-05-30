Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 18:12

Гунько о победе «Спартака»: «Самое главное, что спустя 19 лет завоевали трофей кубка России»

Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал победу красно-белых в финале БЕТСИТИ Кубка России против московского «Динамо» (2:1).

«Самое главное, что спустя 19 лет завоевали трофей кубка России. Мне удалось побывать на стадионе и насладиться этим триумфом «Спартака» в год столетия клуба. Это событие всегда останется на памяти всех болельщиков клуба. Был ли пенальти? Повторюсь, я смотрел матч на стадионе и сложно сказать. Но какая разница, был пенальти или нет, самое главное что Фомин не забил и красно-белые выиграли», — цитирует Eurostavka Гунько.

«Спартак» выиграл Кубок страны 14-й раз в своей истории. Последний раз команда побеждала в турнире в 2003 году.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/gunko-prokommentiroval-pobedu-spartaka-v-finale-kubka-rossii
3
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
«Будем искать нового спонсора для РПЛ». Ашот Хачатурянц рассказал о ситуации с деньгами Премьер-лиги от банков и букмекеров
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Шесть игроков «Спартака» вошли в символическую сборную БЕТСИТИ Кубка России-2021/22
Хохлов раскритиковал назначение пенальти в матче «Спартак» — «Динамо»: «Люди просто убивают футбол!»
Счастье и горе Соболева, драма Фомина, охота за празднующими фанатами. Рабинер — о финале Кубка
Хохлов жестко раскритиковал игру «Спартака» при Ваноли
«У этого «Спартака» нет перспектив». Жесткое мнение Хохлова о финале Кубка
«Спартак» спас сезон победой в Кубке? Мнение Орлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спиридонов о победе «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России: «Это уже история, это было вчера»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости