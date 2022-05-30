Гунько о победе «Спартака»: «Самое главное, что спустя 19 лет завоевали трофей кубка России»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал победу красно-белых в финале БЕТСИТИ Кубка России против московского «Динамо» (2:1).

«Самое главное, что спустя 19 лет завоевали трофей кубка России. Мне удалось побывать на стадионе и насладиться этим триумфом «Спартака» в год столетия клуба. Это событие всегда останется на памяти всех болельщиков клуба. Был ли пенальти? Повторюсь, я смотрел матч на стадионе и сложно сказать. Но какая разница, был пенальти или нет, самое главное что Фомин не забил и красно-белые выиграли», — цитирует Eurostavka Гунько.

«Спартак» выиграл Кубок страны 14-й раз в своей истории. Последний раз команда побеждала в турнире в 2003 году.