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Сегодня, 22:15

Деменко — о суперфинале FONBET Кубка России: «Не могу сказать, что ЦСКА — фаворит»

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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал для «СЭ» победу краснодарской команды в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала» (2:1).

«Краснодар» действительно очень неплохо смотрится. Мы видим, что команда очень интересная. Если в предыдущих играх мы видели неудачи, то сейчас мы видим уверенную команду. Все-таки обыграли «Урал», а это хорошая команда на самом деле. Сможет ли «Краснодар» завоевать свой первый трофей? Это финал. Я думаю, в любом случае шансы будут равны. Конечно, ЦСКА — более стабильная команда. Но я не могу сказать, что ЦСКА — фаворит», — сказал Деменко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Краснодар» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Максим Деменко
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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