Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Судейство

Сегодня, 20:31

ЦСКА — «Спартак»: Москалев правильно вынес второе предупреждение Гбамену

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в

В конце первого тайма матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» арбитр Владимир Москалев правильно вынес предупреждение полузащитнику красно-синих Жан-Филиппу Гбамену, который в верховом единоборстве попал рукой в лицо Роману Зобнину. Для футболиста ЦСКА эта желтая карточка стала второй в игре — ему пришлось покинуть поле.

Первый раз он был наказан за неспортивное поведение — спор с судьей, который зафиксировал фол Максима Мухина. На 35-й минуте тот попал сопернику шипами в область голеностопа и поначалу избежал дисциплинарной санкции. Видеоарбитр Сергей Иванов провел проверку и предложил Москалеву посмотреть видеозапись на предмет удаления армейца. Но рефери не согласился со своим видеоассистентом и правильно ограничился предупреждением.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция столичного дерби в Кубке
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Москалев
Жан-Филипп Гбамен
2
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сухина — об удалении Гбамена: «Все по делу, карточка показана совершенно правильно»

Бывший арбитр оценил работу судьи Москалева в матче ЦСКА — «Спартак» на 3 с плюсом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости