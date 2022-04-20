ЦСКА — «Спартак»: Москалев правильно вынес второе предупреждение Гбамену

В конце первого тайма матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» арбитр Владимир Москалев правильно вынес предупреждение полузащитнику красно-синих Жан-Филиппу Гбамену, который в верховом единоборстве попал рукой в лицо Роману Зобнину. Для футболиста ЦСКА эта желтая карточка стала второй в игре — ему пришлось покинуть поле.

Первый раз он был наказан за неспортивное поведение — спор с судьей, который зафиксировал фол Максима Мухина. На 35-й минуте тот попал сопернику шипами в область голеностопа и поначалу избежал дисциплинарной санкции. Видеоарбитр Сергей Иванов провел проверку и предложил Москалеву посмотреть видеозапись на предмет удаления армейца. Но рефери не согласился со своим видеоассистентом и правильно ограничился предупреждением.