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Быстрее Дзюбы в Суперкубке забивали только двое

19:55
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче против «Локомотива» и впервые в карьере отличился в игре за Суперкубок России. Форвард «Зенита» забил 177-й гол в зачет «Клуба 100» и сократил отставание от замыкающего тройку лидеров Романа Павлюченко до 12 мячей.

Кроме того, Дзюба стал одним из самых быстрых бомбардиров в истории Суперкубка. Также на 14-й минуте в 2004 году отличился спартаковец Максим Калиниченко. Меньше времени на гол тратили два игрока — армеец Вагнер Лав в 2007-м огорчил «Спартак» на первой минуте, а железнодорожник Федор Смолов открыл счет в прошлогоднем финале на шестой. (Кирилл Бурдаков)

Самые быстрые голы в матчах за Суперкубок России

Год

Игрок

Клуб

Матч

Минута

2007

Вагнер Лав

ЦСКА

Спартак — 4:2

1' (1:0)

2019

Федор Смолов

Локомотив

Зенит — 3:2

6' (1:0)

2004

Максим Калиниченко

Спартак

ЦСКА — 1:3 (д.в.)

14' (1:0)

2020

Артем Дзюба

Зенит

Локомотив — 1:0

22' (1:0)

2013

Кейсуке Хонда

ЦСКА

Зенит — 3:0

15' (1:0)

2006

Егор Титов

Спартак

ЦСКА — 2:3

22' (1:0)

2016

Маурисиу

Зенит

ЦСКА — 1:0

22' (1:0)

2012

Сальваторе Боккетти

Рубин

Зенит — 2:0

28' (1:0)

2015

Умар Ньясс

Локомотив

Зенит — 1:1 (пен. — 2:4)

28' (1:0)

* Матч продолжается.

Зенит — Локомотив

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