Быстрее Дзюбы в Суперкубке забивали только двое
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче против «Локомотива» и впервые в карьере отличился в игре за Суперкубок России. Форвард «Зенита» забил 177-й гол в зачет «Клуба 100» и сократил отставание от замыкающего тройку лидеров Романа Павлюченко до 12 мячей.
Кроме того, Дзюба стал одним из самых быстрых бомбардиров в истории Суперкубка. Также на 14-й минуте в 2004 году отличился спартаковец Максим Калиниченко. Меньше времени на гол тратили два игрока — армеец Вагнер Лав в 2007-м огорчил «Спартак» на первой минуте, а железнодорожник Федор Смолов открыл счет в прошлогоднем финале на шестой. (Кирилл Бурдаков)
Самые быстрые голы в матчах за Суперкубок России
|
Год
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Минута
|
2007
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
Спартак — 4:2
|
1' (1:0)
|
2019
|
Федор Смолов
|
Локомотив
|
Зенит — 3:2
|
6' (1:0)
|
2004
|
Максим Калиниченко
|
Спартак
|
ЦСКА — 1:3 (д.в.)
|
14' (1:0)
|
2020
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
Локомотив — 1:0
|
22' (1:0)
|
2013
|
Кейсуке Хонда
|
ЦСКА
|
Зенит — 3:0
|
15' (1:0)
|
2006
|
Егор Титов
|
Спартак
|
ЦСКА — 2:3
|
22' (1:0)
|
2016
|
Маурисиу
|
Зенит
|
ЦСКА — 1:0
|
22' (1:0)
|
2012
|
Сальваторе Боккетти
|
Рубин
|
Зенит — 2:0
|
28' (1:0)
|
2015
|
Умар Ньясс
|
Локомотив
|
Зенит — 1:1 (пен. — 2:4)
|
28' (1:0)
* Матч продолжается.