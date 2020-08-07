Быстрее Дзюбы в Суперкубке забивали только двое

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче против «Локомотива» и впервые в карьере отличился в игре за Суперкубок России. Форвард «Зенита» забил 177-й гол в зачет «Клуба 100» и сократил отставание от замыкающего тройку лидеров Романа Павлюченко до 12 мячей.

Кроме того, Дзюба стал одним из самых быстрых бомбардиров в истории Суперкубка. Также на 14-й минуте в 2004 году отличился спартаковец Максим Калиниченко. Меньше времени на гол тратили два игрока — армеец Вагнер Лав в 2007-м огорчил «Спартак» на первой минуте, а железнодорожник Федор Смолов открыл счет в прошлогоднем финале на шестой. (Кирилл Бурдаков)

Самые быстрые голы в матчах за Суперкубок России

Год Игрок Клуб Матч Минута 2007 Вагнер Лав ЦСКА Спартак — 4:2 1' (1:0) 2019 Федор Смолов Локомотив Зенит — 3:2 6' (1:0) 2004 Максим Калиниченко Спартак ЦСКА — 1:3 (д.в.) 14' (1:0) 2020 Артем Дзюба Зенит Локомотив — 1:0 22' (1:0) 2013 Кейсуке Хонда ЦСКА Зенит — 3:0 15' (1:0) 2006 Егор Титов Спартак ЦСКА — 2:3 22' (1:0) 2016 Маурисиу Зенит ЦСКА — 1:0 22' (1:0) 2012 Сальваторе Боккетти Рубин Зенит — 2:0 28' (1:0) 2015 Умар Ньясс Локомотив Зенит — 1:1 (пен. — 2:4) 28' (1:0)

* Матч продолжается.