Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, чего он ожидает от матча 1/2 финала Олимп-Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Хорошего дня! Сегодня Чемпион России Зенит vs Спартак. Полуфинал Кубка. Принципиальный матч, жесткий будет футбол.Игрокам желаю-без травм

Да, я болею за Зенит- Вперед,Зенит!А вы?

Ретвит если ты с нами, лайк если за московский клуб. Проверим, кого больше?#Зенитспартак #Зенит — Валуев Николай (@NickValuev) July 19, 2020

«Хорошего дня! Сегодня чемпион России «Зенит» vs «Спартак». Полуфинал Кубка. Принципиальный матч, жесткий будет футбол. Игрокам желаю — без травм. Да, я болею за «Зенит» — Вперед, «Зенит»! А вы? Ретвит, если ты с нами, лайк, если за московский клуб. Проверим, кого больше».

Матч «Зенит» — «Спартак» начнется в 18.30 по московскому времени.