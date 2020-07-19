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«Будет жесткий футбол». Валуев — о матче «Зенит» — «Спартак»

12:52
Николай Валуев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Николай Валуев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, чего он ожидает от матча 1/2 финала Олимп-Кубка России «Зенит» — «Спартак».

«Хорошего дня! Сегодня чемпион России «Зенит» vs «Спартак». Полуфинал Кубка. Принципиальный матч, жесткий будет футбол. Игрокам желаю — без травм. Да, я болею за «Зенит» — Вперед, «Зенит»! А вы? Ретвит, если ты с нами, лайк, если за московский клуб. Проверим, кого больше».

Матч «Зенит» — «Спартак» начнется в 18.30 по московскому времени.

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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