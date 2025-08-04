Broke Boys и «Орел» сыграют в 1-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России сезона 2025/2026 в среду, 6 августа. Матч пройдет на стадионе «Знамя Труда» в Орехово-Зуево. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Broke Boys — «Орел» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за матчем можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

06 августа, 18:00. Знамя Труда (Орехово-Зуево)

Кубок России проходит с 29 июля 2025 по 24 мая 2026 года.

