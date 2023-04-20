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Сегодня, 21:57

Бояринцев прокомментировал вылет «Спартака» из FONBET Кубка России

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, почему красно-белые уступили «Акрону» (1:2) в 1/2 финала ФОНБЕТ Кубка России.

«Спартак» уступил «Акрону» во многих компонентах. Игроки выпадали из игры, легионеры выглядели блекло, в чемпионате такого допускать нельзя. «Спартак» может спасти только возвращение Промеса и Джикии. Предстоит серьезная борьба за второе и третье место в чемпионате. На данный момент объективно никто не может на себя взять лидерские качества. Очень много легионеров в команде. Для них главное, чтобы авторитет был на поле. Их надо постоянно мотивировать, у красно-белых это два ярко выраженных лидера», — приводит слова Бояринцева Legalbet.

«Акрон» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».

Источник: https://legalbet.ru/news/boyarintcev-spartak-mozhet-spasti-tolko-vozvrashenie/
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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