Борис Игнатьев рассказал, при каком условии Дзюба усилит «Локомотив»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что думает о перспективах нападающего Артема Дзюбы в составе московского «Локомотива».

«Дзюба вселил надежду на то, что помощь от него будет существенная, если тактика игры будет подстроена под его возможности. Хороший для первой игры матч. Думаю, болельщики получили удовольствие. Наверное, здесь нельзя подходить с тем представлением, что это весенние игры, которые сопряжены с большим количеством технического брака, мало скоростных проявлений. Здесь всего было вполне достаточно. Мороз подстегивал, не давал стоять и заставлял людей проявлять свои качества», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Дзюба дебютировал в официальных матчах за «Локомотив» в первой игре четвертьфинала FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1). 34-летний форвард подписал контракт с железнодорожниками в феврале этого года.