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Сегодня, 18:09

Игонин о матче «Зенита» с «Волгой»: «Обе команды будут играть на победу»

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Бывший футболист «Зенита» и амбассадор FONBET Кубка России Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути Регионов между сине-бело-голубыми и «Волгой».

«Можно вспомнить путь «Зенита» к Кубку в 1999 году. Тогда играли с саратовским «Соколом», и к 87 минуте проигрывали 0:2. Не говорим о том, что завтра будет играть только «Зенит». Обе команды будут играть на победу», — приводит слова Игонина РФС.

Матч FONBET Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» пройдет завтра, 25 февраля в Ульяновске. Начало — в 14.30 мск.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
Зенит

Источник: https://rfs.ru/cup/news/217561
Алексей Игонин
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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