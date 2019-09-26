Болельщиков «Спартака» во время матча с «КАМАЗом» закрывали на ключ

В сети появилось видео, на котором видно, как болельщиков «Спартака» во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» (2:1) запирают на трибуне. Встреча прошла вчера на стадионе в Набережных Челнах. Как отметил один из сотрудников арены, калитку нужно закрывать «обязательно».

Специально снимал pic.twitter.com/2MM3C8Z1Ga — Тимур Ильич (@meat 18 ) September 26, 2019