Болельщиков «Спартака» во время матча с «КАМАЗом» закрывали на ключ
11:17
В сети появилось видео, на котором видно, как болельщиков «Спартака» во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» (2:1) запирают на трибуне. Встреча прошла вчера на стадионе в Набережных Челнах. Как отметил один из сотрудников арены, калитку нужно закрывать «обязательно».
Специально снимал pic.twitter.com/2MM3C8Z1Ga— Тимур Ильич (@meat18) September 26, 2019
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября
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