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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Болельщиков «Спартака» во время матча с «КАМАЗом» закрывали на ключ

11:17

В сети появилось видео, на котором видно, как болельщиков «Спартака» во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» (2:1) запирают на трибуне. Встреча прошла вчера на стадионе в Набережных Челнах. Как отметил один из сотрудников арены, калитку нужно закрывать «обязательно».

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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