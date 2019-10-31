Полузащитник ЦСКА Яка Бийол в интервью клубной пресс-службе отметил, что его победный гол в ворота «Уфы» в матче 1/4 финала Кубка России (1:0) получился по-настоящему классным.

— Я увидел, что Никси на мяче, — сказал Бийол. — Он сделал на меня хорошую передачу, я был впереди, нам нужно было забивать. В последних матчах у нас не было голов. Сейчас, когда забил, это было прямо «Фух!» Очень хорошо, что мы выиграли.

Круче, чем финт Зидана? — Да, конечно! Это был хороший гол, я очень рад ему. И рад за команду, мы — единое целое. Сейчас против «Зенита» нам будет чуть-чуть легче. Впереди очень важная игра, мы наконец смогли забить гол, и это нам поможет.

В 1/4 финала турнира ЦСКА сыграет с победителем пары «Спартак» — «Ростов».