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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Бийол — о своем голе в ворота «Уфы»: «Это было круче, чем у Зидана»

15:07
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол в интервью клубной пресс-службе отметил, что его победный гол в ворота «Уфы» в матче 1/4 финала Кубка России (1:0) получился по-настоящему классным.

— Я увидел, что Никси на мяче, — сказал Бийол. — Он сделал на меня хорошую передачу, я был впереди, нам нужно было забивать. В последних матчах у нас не было голов. Сейчас, когда забил, это было прямо «Фух!» Очень хорошо, что мы выиграли.

Круче, чем финт Зидана? — Да, конечно! Это был хороший гол, я очень рад ему. И рад за команду, мы — единое целое. Сейчас против «Зенита» нам будет чуть-чуть легче. Впереди очень важная игра, мы наконец смогли забить гол, и это нам поможет.

В 1/4 финала турнира ЦСКА сыграет с победителем пары «Спартак» — «Ростов».

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/yaka-biyol-budet-luchshe-esli-nam-dostanetsya-spartak/

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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