«Балтика» и «Зенит» встретятся в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет в Калининграде на «Ростех Арене» в среду, 30 августа. Начало — в 19.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна трансляция матча с формальными событиями. Следить за матчем «Балтика» — «Зенит» в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ», который проведет видеотрансляцию игры. Эфир начнется в 19.15.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Балтика» — «Зенит».

«Балтика» Сергея Игнашевича после двух туров группы С FONBET Кубка России занимает первое место в турнирной таблице, набрав 6 очков. «Зенит» под руководством Сергея Семака также имеет 6 баллов в активе, однако располагается на 2 месте по дополнительным показателям.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Цыганок. Помогать судье будут лайнсмены Варанцо Петросян и Сергей Каруненко. Алексей Сухой назначен арбитром ВАР.