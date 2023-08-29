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Сегодня, 19:30

«Балтика» — «Зенит»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России

Матч FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит» покажет «Матч ТВ» 30 августа
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Тренер Сергей Семак.
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Балтика» и «Зенит» встретятся в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет в Калининграде на «Ростех Арене» в среду, 30 августа. Начало — в 19.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна трансляция матча с формальными событиями. Следить за матчем «Балтика» — «Зенит» в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ», который проведет видеотрансляцию игры. Эфир начнется в 19.15.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Балтика» — «Зенит».

«Балтика» Сергея Игнашевича после двух туров группы С FONBET Кубка России занимает первое место в турнирной таблице, набрав 6 очков. «Зенит» под руководством Сергея Семака также имеет 6 баллов в активе, однако располагается на 2 месте по дополнительным показателям.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Цыганок. Помогать судье будут лайнсмены Варанцо Петросян и Сергей Каруненко. Алексей Сухой назначен арбитром ВАР.

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ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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