Полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счет в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Балтики» — 1:0.

На 35-й минуте встречи Макаров выполнил подачу с правого фланга. Форвард бело-голубых Константин Тюкавин не дотянулся до мяча, но в итоге мяч отправился в левый угол ворот голкипера «Балтики» Евгения Латышонка, который не отреагировал на подачу.

Макаров забил пятый гол в сезоне-2021/22 и второй в нынешнем розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России.