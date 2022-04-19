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«Балтика» — «Динамо»: Макаров открыл счет в матче. Мяч отправился в ворота после его подачи с фланга

Полузащитник «Динамо» Макаров открыл счет в матче 1/4 финала Кубка России против «Балтики»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счет в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Балтики» — 1:0.

На 35-й минуте встречи Макаров выполнил подачу с правого фланга. Форвард бело-голубых Константин Тюкавин не дотянулся до мяча, но в итоге мяч отправился в левый угол ворот голкипера «Балтики» Евгения Латышонка, который не отреагировал на подачу.

Макаров забил пятый гол в сезоне-2021/22 и второй в нынешнем розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
19 апр, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
Динамо
Денис Макаров
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
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