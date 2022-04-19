Полузащитник «Динамо» Никола Моро получил травму в середине первого тайма матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Балтики».

На 31-й минуте хорват разбил нос в столкновении с защитником калининградцев Максимом Тишкиным. Тишкин смог продолжить игру после того, как врачи забинтовали ему голову, а Моро покинул поле из-за кровотечения из носа.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заменил Моро на Вячеслава Грулева.