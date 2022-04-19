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«Балтика» — «Динамо»: Моро разбил нос в середине первого тайма, его заменил Грулев

Футболист «Динамо» Грулев заменил полузащитника Моро в середине первого тайма матча с «Балтикой»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Никола Моро получил травму в середине первого тайма матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Балтики».

На 31-й минуте хорват разбил нос в столкновении с защитником калининградцев Максимом Тишкиным. Тишкин смог продолжить игру после того, как врачи забинтовали ему голову, а Моро покинул поле из-за кровотечения из носа.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заменил Моро на Вячеслава Грулева.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
19 апр, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
Динамо

Никола Моро
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
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