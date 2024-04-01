«Балтика» и ЦСКА сыграют в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды проведут две игры: первая состоится 3 апреля на стадионе «РОСТЕХ Арена» в Калининграде. Начало — в 18.15 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» 16-18 апреля (точные дата и время будут известны позднее).

В текущем сезоне «Балтика» и ЦСКА играли друг против друга один раз. Очная встреча соперников прошла в сентябре 2023 года в Москве в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч завершился победой армейцев со счетом 1:0.

ЦСКА идет на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 21 тура. У «Балтики» в активе 17 баллов и 15-я позиция в чемпионате России.

ЦСКА является действующим победителем Кубка России.

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