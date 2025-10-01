«Балтика» и «Акрон» встретятся в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 1 октября. Игра на «Ростех Арене» в Калининграде начинается в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

01 октября, 20:30. Ростех Арена (Калининград)

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 20.25 мск, за пять минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера Кубка России. Ключевые события и результат игры «Балтика» — «Акрон» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Балтика» и «Акрон» и выступают в группе D вместе с «Локомотивом» и ЦСКА. После 4 туров калининградцы занимают последнее место в таблице с 2 очками, тольяттинцы набрали 5 очков и идут третьими. Первый матч соперников в группе состоялся 29 июля и завершился победой «Акрона» — 2:1.