«Пари НН» и «Спартак» сыграют в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 1 октября. Игра на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде начнется в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

01 октября, 18:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

В прямом эфире матч «Пари НН» и «Спартака» покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также трансляцию игры из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча нижегородцев и спартаковцев. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Пари НН» — «Спартак» также можно в матч-центре на нашем сайте.

«Пари НН» и «Спартак» выступают в группе С вместе с махачкалинским «Динамо» и «Ростовом». После 4 туров нижегородцы занимают третье место в таблице с 3 очками, красно-белые набрали 7 очков и идут вторыми. Первый матч соперников в группе состоялся в Москве 26 августа и завершился крупной победой «Спартака» — 4:0.