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Сегодня, 13:29

Аршавин считает, что матч «Локомотив» — «Спартак» состоится

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

«Все будет зависеть от решения двух команд. Как правило, обычно никто не хочет переноса на другую дату, и матчи проводятся. Не имеет значения, -14 или -15 градусов покажет термометр. Многое зависит от ветра, будет он или нет. Мне кажется, что команды согласятся играть. Думаю, дерби все-таки состоится», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля в Москве на «РЖД-Арене». Ответная игра пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5006083-arshavin-dumayu-match-lokomotiv-spartak-sostoitsya-obychno-nikto-ne-hochet-perenosa.html
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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