Гришин: «В кубковой встрече с «Краснодаром» у ЦСКА шансов побольше, потому что первый матч будет в Москве»

Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер «армейской» молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча московской команды с «Краснодаром» в четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Фаворита нет, когда команды играют на кубок в стадии четвертьфинала. Сейчас турнир состоит из двух игр, и я считаю, что это правильно, потому что все равно у кого-то преимущество есть. И в одну игру Кубок России играть неправильно. В этом противостоянии у «армейцев» шансов побольше, потому что первый матч будет в Москве. Зрители соскучились по футболу и погонят команду вперед. Но у «Краснодара» тоже сильный коллектив, там сейчас новый тренер, будет интересно посмотреть на этот матч 23 февраля. Но ЦСКА по любому нужно выигрывать, чтобы ехать в Краснодар с преимуществом. Если будет счет 1:0 в пользу хозяев, тогда в ответом матче «армейцев» будет устраивать ничья, поэтому в первой встрече нужно постараться победить хотя бы с минимальным преимуществом», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

Первый официальный матч в 2023 году команда Федотова проведет в FONBET Кубке России. 23 февраля в 17:30 ЦСКА сыграет первый четвертьфинальный матч против «Краснодара».