Аршак Корян: «В «Химках» все хотят подняться в РПЛ»

Нападающий «Химок» Аршак Корян в интервью «Известиям» отметил, что команда задумывается о выходе в РПЛ. На этой неделе подмосковный коллектив выбил из Кубка России «Торпедо» (5:1).

— Теперь можно сказать, что с этим «Торпедо» «Химки» в состоянии бороться за прямое попадание в РПЛ?

— Ну а почему нет? Кто сомневался до этого? Я думаю, вряд ли кто-то сомневался. По крайней мере, из нас, из команды. Все хотели побеждать.

— По ходу прошедшей зимы с поста главного тренера ушел Андрей Талалаев, а руководство объявило, что задача выхода в РПЛ снимается. На команду это никак не повлияло?

— Что-то, может быть, и писали в СМИ. Но в принципе нам не нужно знать, что там творится наверху. Мы должны продолжать играть так же, как с «Торпедо». Если выйдем наверх, то кто нас остановит?

— То есть все же хотите выйти в премьер-лигу?

— Ну я бы не стал так заранее говорить, что выйдем. Хочется двигаться от игры к игре, побеждать в каждом матче и там уже смотреть по ситуации. В команде все хотят подняться в РПЛ.

— Кого считаете в ФНЛ главным конкурентом за попадание в РПЛ? Кто для вас самая опасная команда?

— Насчет самой опасной команды могу назвать только одну — это «Химки». А про конкурентов ничего не скажу — не слежу за ними.