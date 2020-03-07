Аршак Корян: «В «Химках» все хотят подняться в РПЛ»
Нападающий «Химок» Аршак Корян в интервью «Известиям» отметил, что команда задумывается о выходе в РПЛ. На этой неделе подмосковный коллектив выбил из Кубка России «Торпедо» (5:1).
— Теперь можно сказать, что с этим «Торпедо» «Химки» в состоянии бороться за прямое попадание в РПЛ?
— Ну а почему нет? Кто сомневался до этого? Я думаю, вряд ли кто-то сомневался. По крайней мере, из нас, из команды. Все хотели побеждать.
— По ходу прошедшей зимы с поста главного тренера ушел Андрей Талалаев, а руководство объявило, что задача выхода в РПЛ снимается. На команду это никак не повлияло?
— Что-то, может быть, и писали в СМИ. Но в принципе нам не нужно знать, что там творится наверху. Мы должны продолжать играть так же, как с «Торпедо». Если выйдем наверх, то кто нас остановит?
— То есть все же хотите выйти в премьер-лигу?
— Ну я бы не стал так заранее говорить, что выйдем. Хочется двигаться от игры к игре, побеждать в каждом матче и там уже смотреть по ситуации. В команде все хотят подняться в РПЛ.
— Кого считаете в ФНЛ главным конкурентом за попадание в РПЛ? Кто для вас самая опасная команда?
— Насчет самой опасной команды могу назвать только одну — это «Химки». А про конкурентов ничего не скажу — не слежу за ними.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/984297/aleksei-fomin/v-komande-khimki-vse-khotiat-podniatsia-v-rpl