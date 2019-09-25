«Арсенал» представил короткий обзор матча с «Факелом»

В матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России «Факел» принимал «Арсенал» из Тулы. Гости одержали победу со счетом 2:1.

После окончания матча в Twitter туляков появился оригинальный короткий обзор этой встречи.

??Короткий обзор матча «Факел» — «Арсенал» — 1:2!



Всех с ПОБЕДОЙ! pic.twitter.com/OQqaUEs0wE — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) September 25, 2019

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