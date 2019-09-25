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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Арсенал» представил короткий обзор матча с «Факелом»

22:09
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В матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России «Факел» принимал «Арсенал» из Тулы. Гости одержали победу со счетом 2:1.

После окончания матча в Twitter туляков появился оригинальный короткий обзор этой встречи.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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