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Арнор Сигурдссон: «Впереди главное дерби страны, мы готовы к битве»

11:07

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Олимп-Кубка России против «Спартака».

— Впереди нас ждет самое мощное противостояние, главное дерби страны, — цитирует пресс-служба ЦСКА Сигурдссона. — Мы готовы к игре. Это кубковый матч, а мы хотим пройти весь путь в этом турнире, так что мы готовы к битве.

Матч 1/4 финала Олимп-Кубка России «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 4 марта на «Открытие Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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