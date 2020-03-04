Арнор Сигурдссон: «Впереди главное дерби страны, мы готовы к битве»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Олимп-Кубка России против «Спартака».

— Впереди нас ждет самое мощное противостояние, главное дерби страны, — цитирует пресс-служба ЦСКА Сигурдссона. — Мы готовы к игре. Это кубковый матч, а мы хотим пройти весь путь в этом турнире, так что мы готовы к битве.

Матч 1/4 финала Олимп-Кубка России «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 4 марта на «Открытие Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.