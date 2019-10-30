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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Армейцы приложат максимум усилий, чтобы достойно проявить себя в Кубке России». Мнение Бориса Игнатьева

08:33
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что ЦСКА в матче 1/8 финала Кубка России с «Уфой» будет мотивирован как никогда.

— Убежден, что и раньше ЦСКА считал Кубок одним из приоритетных направлений, — цитируют «Известия» Игнатьева. — Этот турнир очень важен для всех команд. Другое дело, как все в итоге складывается и насколько мотивирована команда. Думаю, сейчас армейцы приложат максимум усилий, чтобы достойно проявить себя в Кубке. Команда наверняка захочет вернуть веру в себя и доказать свою состоятельность болельщикам, многие из которых в последнее время разочаровались в них.

Матч ЦСКА — «Уфа» состоится в среду 30 октября и начнется в 19.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

ЦСКА — Уфа

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https://iz.ru/937514/sevastian-terletckii/tushinskii-spor-smozhet-li-spartak-nakonetc-pobedit-komandu-karpina

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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