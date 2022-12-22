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Агент Малкома — о подаче «Зенитом» апелляции в КДК РФС: «Дисквалификация несправедливая»

Агент Малкома отреагировал на подачу «Зенита» апелляции в КДК по итогам матча со «Спартаком»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на подачу клубом апелляции в КДК РФС на решение о дисквалификации трех игроков по итогам матча Кубка России против «Спартака».

«Я тоже считаю, что дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая. Согласен с подачей апелляции», — сказал Гарсия «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»).

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
3
1
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