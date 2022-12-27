Билялетдинов: «Возможно, «Зенит» подавал апелляцию из-за красной карточки Малкома»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на информацию о том, что апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу «Зенита» на решение КДК по поводу наказания игроков за драку в матче со «Спартаком» (0:0, по пенальти — 4:2).

«Видео посмотрели, разобрали ситуацию и, наверное, не нашли то, с помощью чего можно было бы делать утвердительное заключение, — цитирует Metaratings.ru Билялетдинова. — В России такие темы рассматривает КДК и определенный регламент есть, но, думаю, какие-то поправки в него можно вносить. Такие драки не частое явление в нашем футболе, поэтому ужесточать правила не надо. Просто нужно понимать, что футбол смотрят жены, дети и такие моменты — это стресс для публики.

Вообще, у «Спартака» менее спорная ситуация в эпизоде с дракой. Поэтому они, наверное, не подавали апелляцию. Я не понял еще, за что Малком получил красную карточку, может, из-за этого подавали апелляцию".

Матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак», который состоялся 27 ноября, завершился массовой дракой. В результате с поля были удалены Малком, Родригао и Вильмар Барриос у «Зенита» и Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон у «Спартака».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 1 декабря принял решение дисквалифицировать всех шестерых игроков на шесть матчей Кубка России.