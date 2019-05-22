Анатолий Мещеряков: "Всегда говорили, что "Локомотиву" нужно занимать лидирующие места в российском футболе"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков накануне финала Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что красно-зеленым нужно наилучшим обращом провести оставшиеся игры в сезоне.
– Нужно провести оставшиеся игры так, чтобы все понимали: "Локомотив" становится большой командой, а не просто клубом, который иногда что-то выигрывает, – цитируют "Известия" Мещерякова. – Мы всегда говорили, что нам нужно занимать лидирующие места в российском футболе.
"Локомотив" – "Урал": Олимп-Кубок России, финал, 22 мая 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 18.30 (мск)
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https://iz.ru/880387/sevastian-terletckii/povtorenie-match-ucheniia-ural-i-loko-posporiat-za-kubok-rossii
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