Анатолий Мещеряков: "Всегда говорили, что "Локомотиву" нужно занимать лидирующие места в российском футболе"

Председатель совета директоров "Локомотива"​ Анатолий Мещеряков накануне финала Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что красно-зеленым нужно наилучшим обращом провести оставшиеся игры в сезоне.

– Нужно провести оставшиеся игры так, чтобы все понимали: "Локомотив" становится большой командой, а не просто клубом, который иногда что-то выигрывает, – цитируют "Известия" Мещерякова. – Мы всегда говорили, что нам нужно занимать лидирующие места в российском футболе.

"Локомотив" – "Урал": Олимп-Кубок России, финал, 22 мая 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 18.30 (мск)