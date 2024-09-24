«Амкар» сыграет с «Черноморцем» в 4-м раунде пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Звезда» в Перми, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

Ключевые события игры «Амкар» — «Черноморец» можете отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В предыдущих раундах Кубка России «Амкар», который проводит сезон-2024/25 во второй лиге, победил «Уралец» (1:1, пенальти — 5:4) и «Торпедо» Миасс (1:0). «Черноморец», выступающий в первой лиге, стартует с четвертого этапа.