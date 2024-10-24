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Игрок «Ростова» Сутормин: «В матче с «Локомотивом» был самым старшим в команде — первый раз такое»

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Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин заявил, что еще никогда не был самым старшим игроком своей команды на поле.

«Вышел с капитанской повязкой? Приятно. Понятно, что в матче с «Локомотивом» было много молодых ребят. Первый раз было в моей карьере, когда я — самый старший на поле из своей команды. Как мне молодой состав «Ростова»? Ребята должны получать игровую практику, встреча с «Локомотивом» показала, что есть потенциал. При должной работе у них все будет хорошо», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

«Локомотив» одержал шесть побед на групповом этапе и занял первое место в квартете B, «Ростов» стал вторым. В 1/4 финала Пути РПЛ «Локо» сыграет с московским «Динамо», а ростовчане — со «Спартаком».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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