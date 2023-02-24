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Кузнецов: «Рад, что Заболотный наконец-то забил, потому что нельзя выехать на одних и тех же»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о голе форварда армейцев Антона Заболотного в ворота «Краснодара» в первом четвертьфинальном матче FONBET Кубка России (3:0).

«Гол в ворота «Краснодара» даст Заболотному психологический толчок. Когда тренер доверяет футболисту и он забивает, тогда для игрока это лишняя мотивация и уверенность в собственных силах, что он может все и вписывается в игру команды. Я рад, что Антон наконец-то забил, и желаю ему удачи. Потому что нельзя выехать на одних и тех же — на Чалове, Карраскале и Медине. Кучаев с Обляковым тоже не плохо выглядят, ребята молодцы. Сейчас они почувствовали уверенность после вчерашней победы и будут потихоньку приносить пользу», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Заболотный сыграл 16 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuznecov-zabolotnyi-kachestvennyi-napadayushii-ne-ponimayu-pochemu-pro-nego-mnogie-plokho-govoryat-230462/
Антон Заболотный
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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