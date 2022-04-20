Алексей Березуцкий надеется, что ЦСКА прервет свою серию из трех матчей без побед в игре со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий надеется, что его команда прервет свою неудачную серию в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«Все наши последние игры были разными, в последнем матче вообще на последней секунде пропустили. Надеемся, что сегодня прервем эту неудачную серию. Играть в той или иной степени готовы все, кроме Кирилла Набабкина. Кто-то не готов на 100 процентов, но играть готовы все», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Березуцкий.

Армейцы не выигрывают на протяжении трех матчей подряд: команда дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — в 19.30 (мск).