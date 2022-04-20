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«Я в шоке от того, что «Зенит» проиграл». Петржела — о поражении от «Алании»

Петржела отреагировал на вылет «Зенита» из Кубка России
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение питерцев в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России от «Алании».
«Я в шоке от того, что «Зенит» проиграл. Может, настроение было не такое, какое должно быть на кубковые игры. Да, они просто не ожидали от «Алании» такой игры. Но не сомневаюсь, что в РПЛ «Зенит» станет чемпионом», — сказал Петрежла «СЭ».

«Алания» стала третьим полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России — до нее в эту стадию пробились московское «Динамо» и «Енисей». Последний, четвертый полуфиналист определится по итогам дерби ЦСКА — «Спартак», которое состоится сегодня, 20 апреля (начало — в 19.30 мск).

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

ФК Алания (Владикавказ)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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