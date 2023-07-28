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Сегодня, 16:34

Александр Мостовой заявил, что ему неинтересно смотреть первые туры FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых в матче против «Краснодара» (2:1) в первом туре группового этапа FONBET Кубка России.

«Когда команды ушли на перерыв, уже неинтересно было. Все было понятно. «Спартак» ведет, а «Краснодар» еще и в меньшинстве. Глупейшее удаление Сперцяна, кстати. Зачем он это сделал вообще? Интереса я в первых турах Кубка вообще не вижу. Я игры практически не смотрю эти. Команды играют неоптимальными составами. Мне не очень нравится этот формат. Они играют такими составами, потому что много проходных игр. Можно три игры проиграть, а потом в итоге выйти все равно», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» с 3 очками вышел на первое место в группе D Кубка России. На второй строчке расположился «Пари НН», набравший 2 балла. Третьим идет «Динамо» с одним очком, а на последней строчке остался «Краснодар».

Источник: Евро-Футбол.Ру
Александр Мостовой
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Кубок России
ФК Краснодар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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