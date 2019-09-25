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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Александр Мостовой: «Если «Спартак» не победит «КАМАЗ», то надо будет половину команды распустить»

08:48
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой перед матчем 1/16 финала Олимп-Кубка России красно-белых с «КАМАЗом» выразил мнение, что московскую команду надо будет распустить, если она не обыграет клуб из города Набережные Челны.

Встреча пройдет сегодня, 25 сентября, начало игры — в 18.30 (мск).

— «Спартаку» сейчас нужно побеждать вообще в любой игре, — приводит слова Мостового «Известия». — Красно-белые просто обязаны обыгрывать любую команду, и неважно, из какой она лиги: хоть ПФЛ, хоть МФЛ, хоть КХЛ. Если «Спартак» не победит «КАМАЗ», то надо будет половину команды распустить сразу после матча.

КАМАЗ — Спартак

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://iz.ru/924894/sevastian-terletckii-nikita-pavlov/do-16-i-dalshe-kluby-rpl-vstupaiut-v-borbu-za-kubok-rossii

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