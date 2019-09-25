Александр Мостовой: «Если «Спартак» не победит «КАМАЗ», то надо будет половину команды распустить»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой перед матчем 1/16 финала Олимп-Кубка России красно-белых с «КАМАЗом» выразил мнение, что московскую команду надо будет распустить, если она не обыграет клуб из города Набережные Челны.

Встреча пройдет сегодня, 25 сентября, начало игры — в 18.30 (мск).

— «Спартаку» сейчас нужно побеждать вообще в любой игре, — приводит слова Мостового «Известия». — Красно-белые просто обязаны обыгрывать любую команду, и неважно, из какой она лиги: хоть ПФЛ, хоть МФЛ, хоть КХЛ. Если «Спартак» не победит «КАМАЗ», то надо будет половину команды распустить сразу после матча.

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