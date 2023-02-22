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Сегодня, 12:00

Игнатьев считает, что матч «Локомотив» — «Спартак» будет праздником для болельщиков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

«Ожидания большого футбольного действия и праздника. Тем более играют два соперника с большими традициями. В этой игре не может быть что-то пусто или пресно. Будет противостояние вне зависимости от турнирного положения в РПЛ. Мы давно не видели игроков. Вероятно, команды подготовили какие-то новаторские предложения. Сегодня они нам это продемонстрируют. Болельщик очень соскучился по игре. Также стоит обратить внимания на погодные условия. Как в такой ситуации футболисты отнесутся к своим профессиональным обязанностям? Их обязанность играть вне зависимости от погоды. Игроки «Локомотива» и «Спартака» должны попасть под этот тезис. Сегодня есть все, чтобы футбольные поля были на хорошем уровне», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля в Москве на «РЖД-Арене». Ответная игра пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-schitaet-chto-match-lokomotiv-spartak-budet-prazdnikom-dlya-bolelshhikov-nesmotrya-na-pogodu
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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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